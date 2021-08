Impfen ab zwölf: Bereitschaft bei Hamburger Ärzten nimmt zu Stand: 02.08.2021 19:29 Uhr Alle Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sollen sich bald impfen lassen können. Das haben die Gesundheitsminister der Länder in Absprache mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag beschlossen.

Als Corona-Schutz zum Schulstart nach den Sommerferien sollen bundesweit zusätzliche Impfgelegenheiten für Kinder und Jugendliche kommen. In Hamburg nimmt die Bereitschaft bei den Ärztinnen und Ärzten zum Impfen dieser Gruppe offenbar zu. Die Kassenärztliche Vereinigung fragt zurzeit in den Praxen ab, wer bereit ist, Kinder ab zwölf Jahren zu impfen - und zwar auch Kinder und Jugendliche, die dort keine Patienten sind. Bisher haben sich immerhin 30 Arztpraxen auf diesen Aufruf gemeldet.

Angebot in einigen Kliniken gibt es schon

Außerdem bieten die Asklepios-Kliniken Harburg und Nord Impfungen für Kinder ab 12 Jahren an. Im Bethesda-Krankenhaus Bergedorf und dem Diakonie-Klinikum in Eimsbüttel werden Kinder ab 15 geimpft. Termine müssen vorher gebucht werden. Es muss vorher ein ausführliches Aufklärungsgespräch geben.

Nachfrage bislang nicht groß

Bislang waren Eltern in Hamburg noch relativ zögerlich - die Nachfrage halte sich bisher in Grenzen, so die Kassenärztliche Vereinigung.

Für Kinder ab zwölf Jahren sind in der EU Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna zugelassen. Die Ständige Impfkomission (STIKO) hat aber keine allgemeine Impfempfehlung für alle ab zwölf Jahren ausgesprochen, sondern die Corona-Schutzimpfung besonders gefährdeten Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen empfohlen.

