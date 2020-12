EU-Zulassung für Corona-Impfstoff: Hamburg startet in Heimen Stand: 21.12.2020 18:53 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher spricht von einem "Wendepunkt in der Corona-Pandemie", Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard von einer "wunderbaren Nachricht": Der Impfstoff von Biontech und Pfizer darf nun in der EU eingesetzt werden.

Die Freigabe am Montag sei ein Hoffnungszeichen, "weil die Schutzimpfungen damit in greifbare Nähe rücken", sagte Leonhard. "Wir werden damit, beginnend bei den Ältesten und am meisten gefährdeten Personen, mehr Sicherheit vor dem Virus schaffen können." Tschentscher sagte, jede Impfung schütze vor einer ernsten Erkrankung und das Gesundheitswesen vor der Überlastung. Hamburg sei mit mobilen Teams und einem zentralem Impfzentrum einsatzbereit.

Ab Sonntag soll geimpft werden - zunächst in Heimen

In Hamburg wird damit gerechnet, dass am Sonntag nach Weihnachten mit den Impfungen begonnen werden kann. Die Gesundheitsbehörde geht davon aus, dass zunächst in Alten- und Pflegeheimen geimpft wird. Das Impfzentrum in den Messehallen nimmt den Betrieb demnach erst im neuen Jahr auf.

Impfstoff reicht erstmal für rund 7.500 Menschen

Wegen begrenzter Liefermengen ist davon auszugehen, dass in der Stadt zunächst nur zwischen 12.000 und 15.000 Impfdosen zur Verfügung stehen werden. Da für einen Impfschutz zwei Injektionen nötig sind, würde der Impfstoff im ersten Anlauf nur für maximal 7.500 Menschen reichen. In Hamburgs Senioren- und Pflegeheimen leben rund 16.000 Menschen - das medizinische Personal noch nicht mitgerechnet.

Bürokratische Aufgaben für Heime

Wo genau zuerst geimpft wird, entscheidet sich jetzt wohl daran, wie gut sich die Alten- und Pflegeheime organisieren. Damit die mobilen Teams nicht mehrfach in dieselbe Einrichtung müssen, rücken sie erst an, wenn klar ist, wie viele Bewohner und Beschäftige dort jeweils geimpft werden wollen. Für die Impfungen sind Einverständniserklärungen nötig. Bei dementen Menschen müssen gesetzliche Betreuer und Betreuerinnen unterzeichnen. Einrichtungen, die diese logistischen Fragen am schnellsten regeln, dürften dann auch die ersten sein, in denen geimpft wird.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte am Montagmittag die Zulassung des Impfstoffes empfohlen, die EU-Kommission folgte dem am Abend und erteilte ihm die Marktzulassung in der EU.

"Der Beginn einer anderen Phase"

Die Verwendung des Impfstoffes in Europa stehe auf einer "nach dem aktuellen Stand und wissenschaftlich sehr sorgfältig abgesicherten Grundlage", sagte Leonhard. "Die Zulassung der Impfung, die Prüfung und Auslieferung der ersten Chargen, und die ersten Impfungen selbst sind der Beginn einer anderen Phase in dieser Pandemie, in der wir das Virus mehr und mehr in den Griff bekommen."

Die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin, Katharina Fegebank, (Grüne) twitterte, dies sei "ein bedeutender Schritt" im Kampf gegen die Pandemie. "Ich setze sehr darauf, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Denn nur gemeinsam können wir Corona ausbremsen!"

