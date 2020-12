Corona: Debatte über Personal am AK St. Georg Stand: 19.12.2020 10:43 Uhr Die Infektionszahlen steigen und damit auch die Zahl der Corona-Erkrankten, die in Hamburger Krankenhäusern behandelt werden müssen. Eine Pflegekraft hatte im Hamburg Journal auf die hohe Belastung des Personals im AK St. Georg hingewiesen, der Leiter der Intensivabteilung des AK St. Georg wies das zurück.

Auch in Hamburg werden wegen schwerstkranker Corona-Patientinnen und -Patienten die Intensivbetten knapp. Laut Divi-Intensivregister waren am Donnerstagnachmittag nur noch 60 Betten frei. Das sind zehneinhalb Prozent aller Intensivbetten und so wenig wie aktuell nirgendwo in Deutschland.

"Die Intensivkapazitäten sind komplett ausgeschöpft und es ist jetzt schon so, dass zum Teil nur mit einem Betreuungsschlüssel von 1:5 gearbeitet werden kann", sagte Romana Knezevic, Pflegefachkraft am AK St. Georg, am Donnerstag im Hamburg Journal. Auch Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) zeigte sich im Interview mit NDR Info am Sonnabend besorgt wegen der steigenden Zahl von Intensivpatientinnen und Intensivpatienten.

Ak St. Georg weist Vorwürfe vom Pflegepersonal zurück

Der Leiter der Intensivabteilung des AK St. Georg, Berthold Bein, hat die Beschreibung von Romana Knezevic zurückgewiesen. "Die von ihr erhobenen Vorwürfe bezüglich der Intensivpflege sind nachweislich falsch", sagte Bein im Hamburg Journal. Knezevic arbeite nicht auf einer Intensivstation, sondern auf einer Normalstation.

Der Gesetzgeber habe den Kliniken strenge Personalgrenzen vorgeschrieben. "Diese Personaluntergrenzen halten wir sehr strikt ein in St. Georg. Das wird von der Behörde auch immer wieder überprüft", sagte Bein. Die Pflegefachkräfte betreuten auf den Intensivstationen maximal zwei bis drei Patientinnen und Patienten.

Auslastung in den Kliniken ist hoch

Die Asklepios-Gruppe habe viel Geld in die Hand genommen, um Beatmungsgeräte zu kaufen. "Das heißt konkret: Wir könnten viel mehr Intensivpflegebetten betreiben. Das tun wir aber nicht, weil wir uns an die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung strikt halten" so Bein.

Das Reinigen der Beantmungsmaschinen gehöre zu den Aufgaben der Pflegefachkräfte auf der Intensivstation. Sterbepatienten ließe man nicht alleine, betonte Bein. Die derzeitige Auslastung der Klinik sei hoch. "Die Situation ist durchaus angespannt." Das AK St. Georg könne deshalb keine Patientinnen und Patienten mehr von auswärtigen Kliniken übernehmen.

