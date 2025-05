Altona: Bezirksamtsleiterin von Berg wechselt in Umweltbehörde Stand: 06.05.2025 16:32 Uhr Das Bezirksamt Hamburg-Altona braucht bald eine neue Leitung. Die bisherige Leiterin Stefanie von Berg (Grüne) soll zum 1. Juni in die Umweltbehörde wechseln.

Nach Informationen von NDR 90,3 soll sie Staatsrätin für Umwelt, Naturschutz und Agrarwirtschaft werden – und bereits am Mittwoch ernannt werden. Eigentlich wäre die Amtszeit von Stefanie von Berg erst im Dezember ausgelaufen und sie wollte auch darüber hinaus im Amt bleiben. Sie hatte im Interview mit NDR 90,3 gesagt, dass sie sich wieder um den Posten bewerben wolle.

Von Berg soll Fegebank unterstützen

Nun haben sich die Pläne geändert. Von Berg soll als grüne Staatsrätin künftig Hamburgs designierte neue Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) bei ihrer Arbeit unterstützen. Die 60-Jährige soll Anselm Sprandel nachfolgen, der zum 31. Mai aus dem Amt ausscheidet.

Bewerbungsfrist endet Freitag

Wer künftig die Leitung im Bezirksamt Altona übernimmt, steht noch nicht fest. Laut der Fraktionsvorsitzenden der Grünen in Altona, Dana Vornhagen, ist der bisherige Baudezernent Sebastian Kloth im Gespräch. Viel Zeit bleibt ihm allerdings nicht, denn die Bewerbungsfrist für die Bezirksamtsleitung endet am Freitag. Die Grünen sind in Altona stärkste Fraktion vor der SPD und der CDU. Sie regieren mit wechselnden Mehrheiten.

