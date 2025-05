Frau stirbt nach Gas-Austritt: Handwerker erneut vor Gericht

Stand: 07.05.2025 08:16 Uhr

Vor knapp vier Jahren war eine 28-jährige Frau in ihrer Wohnung in Hamburg-Rotherbaum durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Zwei Handwerker, die Stunden zuvor die Gastherme in der Wohnung repariert hatten, stehen seit Dienstag wieder vor Gericht.