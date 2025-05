Stand: 07.05.2025 13:40 Uhr Diebstahl bei Flugzeugbauer? Ermittlungen gegen Mann aus Geestequelle

Ein 49-Jähriger aus der Samtgemeinde Geestequelle (Landkreis Rotenburg) soll Flugzeugnieten bei Flugzeugbauer Airbus in Hamburg gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei waren dort in den vergangenen Monaten immer wieder Nieten aus Titan verschwunden, mit denen Flugzeugteile verbunden werden. Interne Ermittlungen hätten dann einen Tatverdacht gegen den 49-Jährigen ergeben, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Das Amtsgericht Hamburg habe einen Durchsuchungsbeschluss erlassen - der Tatverdächtige habe die Ermittler darauf zu dem Diebesgut geführt, hieß es. Die Polizei fand den Angaben zufolge 100 mit Nieten gefüllte Kisten. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt laut Polizei mehrere hunderttausend Euro. Das Landeskriminalamt Hamburg ermittelt wegen Diebstahls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min