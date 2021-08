Corona-Ausbruch in Bar: Keine weiteren Fälle bei Reihentest Stand: 02.08.2021 15:01 Uhr Nachdem ein mit Covid-19 infizierter Gast in der "Sands"-Bar am Hamburger Dammtor-Bahnhof gefeiert hatte, liegen jetzt die Ergebnisse eines Reihentests vor. Nach Angaben der Sozialbehörde wurden keine weiteren Besucherinnen und Besucher positiv auf das Corona-Virus getestet.

Damit bleibt es dabei, dass der Gast bei seinem Besuch am Sonnabend vor einer Woche offenbar insgesamt fünf weitere Gäste angesteckt hat. Diese hatten sich vor dem Reihentest separat testen lassen.

Der Fall ist der bisher größte bekannte Corona-Ausbruch in einer Hamburger Bar. Die Gesundheitsbehörde hatte alle Besucherinnen und Besucher, die sich an dem Abend in der Bar am Dammtor aufgehalten hatten, zum Test aufgerufen, nachdem ein Gast tags darauf an Covid-19 erkrankt war. Sie war davon ausgegangen, dass am fraglichen Abend bis zu 500 Personen mit dem Infizierten in Kontakt gekommen sein könnten. Zu dem Test, der in der Bar stattfand, hatten sich aber nur 55 Betroffene eingefunden.

