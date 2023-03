Warnstreik stoppt Containerschiffe im Hamburger Hafen Stand: 22.03.2023 12:15 Uhr Der Hamburger Hafen steht wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di zu einem Teil still. Ab heute Nachmittag legen die Lotsenversetzer die Arbeit nieder, die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) hat aber schon jetzt die Elbe für große Schiffe gesperrt.

Mehrere große Containerschiffe liegen derzeit im Hamburger Hafen, werden be- und entladen. Sie sollten eigentlich noch heute oder morgen wieder raus in die Nordsee. Daraus wird aber wohl erstmal nichts. Denn die Besatzungen der Versetzboote, die die Lotsen von und an Bord bringen, beteiligen sich am Warnstreik von ver.di. Der soll bis Freitagmorgen dauern. Davon betroffen sind auch Schiffe, die draußen in der Nordsee warten und eigentlich den Hamburger Hafen anlaufen sollen. So etwas gab es noch nie, heißt es aus Hafenkreisen.

Bis Freitag massive Einschränkungen im Hafen

Laut HPA gibt es eine Notdienstvereinbarung mit ver.di. Wenn ein Schiff etwa eine Havarie hat, dann soll ein Boot zur Verfügung stehen. Die Hafenverwaltung rechnet damit, dass es auch an Brücken, Schleusen und im Alten Elbtunnel bis Freitag teils massive Einschränkungen gibt.

Warnstreik auch am Flughafen

Ver.di hat ab heute Abend auch am Hamburger Flughafen zu Streiks aufgerufen, morgen die Gewerkschaft GEW an einigen Hamburger Kitas und in der Ganztagsbetreuung bei den Elbkindern. Welche Auswirkungen das konkret hat, ist noch unklar.

