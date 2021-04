Verletzte bei Wohnungsbrand in Billstedt Stand: 11.04.2021 19:34 Uhr Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Billstedt: Zwei Menschen sprangen aus einer brennenden Wohnung. Insgesamt retteten die Einsatzkräfte acht Personen.

Ein Feuerwehrsprecher sagte NDR 90,3, dass eine Frau und ein Mann aus einem Fenster der brennenden Wohnung im ersten Stock gesprungen seien. Die beiden etwa 70-Jährigen hätten bereits auf dem Gehweg gelegen, als die ersten Rettungskräfte eintrafen. Der Mann habe schwere Brandverletzungen erlitten, Rauchgas inhaliert und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau verletzte sich beim dem Sprung am Rücken.

Acht Menschen in Sicherheit gebracht

Bewohnerinnen und Bewohner an beiden Seiten des Gebäudes im Schiffbeker Weg hätten um Hilfe gerufen, so der Sprecher. Feuerwehrleute brachten insgesamt acht Menschen mithilfe von Leitern in Sicherheit. Ein zweijähriges Kind und seine Mutter kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Brandursache noch unklar

Die Wohnung brannte vollkommen aus, wie der Sprecher sagte. Mehr als 120 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Der Brand war nach einer halben Stunde gelöscht. Das Wohnhaus wurde für unbewohnbar erklärt. Experten untersuchen nun die Brandursache.

