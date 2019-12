Stand: 15.12.2019 18:28 Uhr

U-Bahnen halten wieder an den Landungsbrücken

An der U-Bahn-Station Landungsbrücken halten von Montag an wieder die Züge der Linie U3. Nach sieben Monaten sind die Sanierungsarbeiten so weit fortgeschritten, dass die Haltestelle wieder geöffnet werden kann, teilte die Hochbahn mit. Täglich steigen den Angaben zufolge etwa 29.000 Menschen an den Landungsbrücken ein und um.

Fahrstühle werden noch eingebaut

Die U-Bahn-Station ist mehr als 100 Jahre alt, deshalb mussten unter anderem historische Stahlviadukte in Schuss gebracht werden. Ein Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung wurde installiert. Die restlichen Arbeiten sollen nun bei laufendem Betrieb erledigt werden. Bis März werden noch zwei Fahrstühle eingebaut, die von der Straßenebene bis direkt auf die Bahnsteige führen. Die Aufzüge entstehen im östlichen Eingangsgebäude, weil aus Denkmalschutzgründen nur dort dafür Platz ist. Die Hochbahn investiert in die Sanierung rund 28 Millionen Euro, davon fließen allein neun Millionen Euro in den barrierefreien Ausbau.

Verzögerungen durch Bausubstanz

Ursprünglich sollte die Haltestelle Landungsbrücken schon seit Oktober wieder für Fahrgäste geöffnet sein. Doch die Bausubstanz war an einigen Stellen unter der Oberflächte schlechter, als zunächst angenommen. Das liegt laut Hochbahn an der bewegten Geschichte der Haltestelle. Zahlreiche Umbauten und Erweiterungen seit der Inbetriebnahme 1912 haben dazu geführt, dass viele verschiedene Bauarten und Baustoffe anzutreffen sind.

