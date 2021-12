Hamburger Kunsthalle: Besucher-Rekorde trotz Corona Stand: 28.12.2021 21:05 Uhr Corona hat 2021 viele Kultureinrichtungen in die Knie gezwungen. Die Hamburger Kunsthalle hat trotz Corona ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Was gut lief und was die Kunsthalle für 2022 plant, erklärt Kunsthallenchef Alexander Klar im Gespräch mit Anette Matz.

Das Corona-2021 war kein leichtes Jahr für die Museen. Wie hat die Hamburger Kunsthalle es überstanden?

Alexander Klar: Nach dem Lockdown fing es erstmal langsam an. Allerdings hat sich das bei uns tatsächlich im Sommer sehr schnell sehr positiv entwickelt. Wir hatten im August mit über 34.000 Besuchern den besten August seit fünf oder sechs Jahren, insofern haben wir sogar noch die Zahlen der Vor-Corona-Zeit übertroffen. Wir hatten einen wirklich guten Herbst. Ich denke, es waren so klare und stabile Maßnahmen, dass die Leute gerne zu uns gekommen sind. Wir hatten einfach auch sehr, sehr gute Ausstellungen. Wir haben ja sechs Ausstellungseröffnungen gehabt und hatten eigentlich sehr, sehr gute Besucherzahlen: Im Oktober waren es 40.000, ich würde sagen das sind gut 90 Prozent einer normalen Auslastung.

Was haben Sie richtig gemacht?

Wir haben wie viele andere Museen Ausstellungen nach hinten geschoben. Das hat natürlich viel Arbeit gemacht. Wir haben keine Ausstellung abgesagt. Die Ausstellung mit Bildern des italienischen Künstlers Giorgio de Chirico hätten wir vielleicht absagen müssen, weil einfach der Aufwand riesig war. Aber wir waren mit dem Museé d'Orsay zusammen und die Ausstellungsobjekte waren alle schon unterwegs. Wir haben die Ausstellung eröffnet im Februar letzten Jahres und haben sie dann einfach digital gemacht. Am Ende war sie, glaube ich, zehn Tage live - mit überwältigenden Besucherzahlen - so viele wie wir halt einlassen durften. Wir haben einfach versucht, das Programm im Herbst so zu staffeln, dass nicht zu viel aber eben auch genügend Leute da waren. So, dass alle sich sicher fühlten konnten und einen sehr schönen Museumsbesuch hatten. Und ich glaube, das hat sich herumgesprochen.

Wir wollen natürlich gerne auch nach vorne gucken. Was haben Sie für das nächste Jahr in der Schublade?

Es wird ein bisschen radikal und es wird gegenwärtig Wir möchten tatsächlich im nächsten Jahr die Gegenwart feiern. Auslöser ist die Galerie der Gegenwart, die vor 25 Jahren gegründet wurde. Und wir möchten auch nicht einem bestimmten Zeitpunkt feiern, sondern wir möchten das ganze Jahr über die Gegenwart als etwas ganz Wichtiges für uns begehen. Mit ganz vielen Projekten und Ausstellungen. Es startet mit Futura, der Ausstellung, die im Januar eröffnet, die sich lustigerweise aus der Gegenwart in die Zukunft hinein entfaltet: Das ist die Tropfsteinmaschine von Bogomir Ecker, die auf 500 Jahre angelegt ist. Und die hat jetzt ihre ersten 25 Jahre auf dem Buckel, denn sie ist mit der Galerie der Gegenwart eingeweiht worden. Wir hängen die gesamte Sammlung der Gegenwart neu, dass ist ab Mitte Februar zu sehen. Und im Herbst machen wir die Themen-Ausstellung "atmen", wo alten Meiste und Bilder der Gegenwart zusammen gezeigt werden. Die Ausstellung wird sich in einer Art Parcours durch das halbe Haus ziehen. Den Erlebnis-Charakter, den wir in der Kunsthalle bieten wollen, wird diese Ausstellung großartig deutlich machen.

