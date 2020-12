Corona-Impfung in Hamburg: Was passiert wann und wo?

Auf jeden Fall natürlich im zentralen Impfzentrum in den Messehallen. Mehrere Tausend Menschen sollen dort täglich geimpft werden. Krankenhäuser werden ihr Personal wahrscheinlich auch in ihren Häusern impfen. Ebenfalls geplant sind mobile Impfteams für Pflegeheime. In einem zweiten Schritt könnten auch die Hausarztpraxen impfen - dann jedenfalls, wenn es einen Impfstoff gibt, der auch ganz normal bei Kühlschrank-Temperaturen und nicht bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden muss.

Sobald die Europäische Arzneimittel-Agentur grünes Licht gibt und den ersten Impfstoff zugelassen hat. Damit wird Ende des Monats gerechnet. Wenn der Impfstoff dann in Hamburg angekommen ist, soll es sofort im Impfzentrum losgehen.

Das Impfzentrum funktioniert ähnlich wie ein Flughafen, sagt Walter Plassmann, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg, die das Zentrum im Auftrag der Stadt betreibt. Das bedeutet: Man muss zu einem verabredeten Termin da sein, dann werden die Unterlagen geprüft und dann geht’s zur Impfung. Damit sich niemand in die Quere kommt, gibt es eine Art Einbahnstraßen-Regelung. Geimpft wird durch geschultes Personal unter ärztlicher Aufsicht in sogenannten Impf-Modulen - baulich und räumlich selbstständigen Einheiten. In jedem Modul gibt es acht Impfboxen.

Die Stadt selbst kauft die Impfdosen nicht, das übernimmt der Bund, genauso wie die Verteilung. Dafür gibt es einen Schlüssel, der sich nach der Einwohnerzahl einer Stadt richtet. Die Kosten teilen sich zunächst der Bund und die Länder. Wo der Impfstoff genau gelagert wird, ist aus Sicherheitsgründen geheim. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer muss bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden.

Die endgültige Reihenfolge steht noch nicht fest, sie wird von der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts bestimmt. In einem aktuellen Entwurf vom 7. Dezember dieses Jahres empfiehlt die Ständige Impfkommission, schwerstkranke und alte Menschen über 80 Jahre sowie medizinisch-pflegerisches Personal in Notaufnahmen und auf bestimmten Krankenstationen zuerst zu impfen. Für Pflegeheime soll es mobile Impfteams geben. Fachleute vergleichen diese Rangfolge mit den Sicherheitsbestimmungen im Flugzeug: An Bord sollen Eltern bei Gefahr erst einmal selbst die Sauerstoffmaske anlegen und danach bei ihrem Kind.

Da wahrscheinlich das medizinisch-pflegerische Personal als Erstes geimpft wird, ist das Sache der Arbeitgeber, die in Absprache mit ihren Beschäftigten festlegen, wer wann geimpft wird.

Das dürfte vom jeweiligen Unternehmen abhängig sein. Da Arbeitgeber selbst ein Interesse an den Impfungen haben dürften, dürfte es bei der Freistellung zu keinen großen Problemen kommen. Dass man umsonst mit Bus und Bahn zum Impfen fahren kann, ist derzeit noch nicht geplant.