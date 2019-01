Stand: 06.01.2019 19:30 Uhr

C&A-Haus in der Mönckebergstraße wird abgerissen

Asbest in den Decken und erhebliche Mängel beim Brandschutz: Das bekannte Hamburger C&A-Gebäude direkt am U-Bahnhof Mönckebergstraße ist in die Jahre gekommen. Es herrscht ein großer Sanierungsbedarf. Nach Informationen von NDR 90,3 wird das Gebäude abgerissen. Das hat der Modekonzern jetzt entschieden. An gleicher Stelle soll ein Neubau entstehen.

Abriss des C&A-Hauses in Hamburgs Innenstadt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.01.2019 06:00 Uhr







C&A will in Neubau wieder einziehen

Dabei gehört das C&A-Modegeschäft an der Mönckebergstraße 9 für die Menschen in Hamburg seit Jahrzehnten einfach zur Innenstadt. Das soll nach dem Abriss so bleiben: Denn C&A wird auch in das neue Haus einziehen. Darauf besteht nach Informationen von NDR 90,3 auch der Bezirk Mitte. Denn das Modegeschäft gilt als wichtiger Ankerpunkt in der Hamburger Innenstadt.

Nachbarn sollen in Planung einbezogen werden

In den oberen Stockwerken könnten Gastronomie, Büros und vielleicht ein kleines, exklusives Boutique-Hotel entstehen. Denkbar ist offenbar eine kulturelle Nutzung, um auch nach Ladenschluss Menschen in die Innenstadt zu ziehen.

Wann der Abriss erfolgt und mit dem Neubau begonnen wird, steht noch nicht fest. Auch die Nachbarn und die City-Interessensverbände sollen aber in die Planungen mit einbezogen werden.

Einzelhandel in der City unter Druck

Erst im September stellte die HSH Nordbank zur Lage des Einzelhandels in der Hamburger Innenstadt eine Studie vor. Demnach stünden viele Geschäfte in der City durch den Onlinehandel unter Druck. Das zeige sich etwa an den Preisen für Einzelhandels-Immobilien, die lange Zeit anstiegen und nun stagnierten. Chancen hat der City-Einzelhandel laut der Studie indes, wenn Läden häufiger modernisieren.

