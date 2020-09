Stand: 02.09.2020 12:30 Uhr - NDR 90,3

Die nächste A7-Sperrung: 55 Stunden mit Elbtunnel

Vollsperrungen der A7 über ein ganzes Wochenende gab es schon viele, doch diesmal ist die gesperrte Strecke besonders lang: Zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Heimfeld wird die Autobahn für ein Wochenende nicht befahrbar sein. Ab Freitag, 18. September, um 22 Uhr bis Montag, 21. September, um 5 Uhr wird die Autobahn auf beiden Seiten des Elbtunnels für Bauarbeiten blockiert: In Richtung Norden zwischen Heimfeld und Volkspark, in Richtung Süden zwischen Volkspark und Hausbruch.

130 Arbeiter im Einsatz

130 Arbeiter und Arbeiterinnen werden unter Hochdruck ein ganzes Bündel an Baumaßnahmen erledigen. Grund ist der anstehende Abriss der Autobahnrampe direkt am Elbtunnel in Waltershof. Das Betonbauwerk muss erneuert werden. Dort sollen in einigen Monaten zwei Fahrstreifen abgerissen und dann vorübergehend über einen Hilfsdamm geführt werden.

Dafür braucht der Elbtunnel-Computer eine neue Software, die die Behörden Mitte September nur ohne Autos ausprobieren dürfen. Zudem entfernen Arbeitstrupps südlich der Elbe mehrere Verkehrszeichenbrücken. Auch nördlich des Elbtunnels in Altona tut sich was: Dort werden die abzureißenden Autobahnbrücken eingerüstet.

Umleitungen durch die Innenstadt

Eine Umleitung Richtung Hannover führt ab der Anschlussstelle Volkspark beziehungsweise Stellingen über die Kieler Straße, den Eimsbütteler Marktplatz und folgt den Schildern "Elbbrücken". In Richtung Flensburg wird der Verkehr ab Heimfeld über die Umleitung U7 geführt. Buslinien werden nicht umgeleitet, sondern fahren durch das Baufeld.

A7 wird für 55 Stunden gesperrt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.09.2020 13:00 Uhr Auf der A7 steht eine weitere Vollsperrung an: Mitte September dürfen in Hamburg für 55 Stunden keine Autos fahren. Die gesperrte Strecke ist länger als zuletzt. Reinhard Postelt berichtet.







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.09.2020 | 13:00 Uhr