100 Tage Krieg: Wie Hamburg der Ukraine hilft Stand: 03.06.2022 07:43 Uhr Vor 100 Tagen hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Rund 25.000 Menschen aus der Ukraine haben bisher in Hamburg Schutz gesucht. Aber nicht nur in Hamburg wird den Ukrainerinnen und Ukrainern geholfen, Hamburg hilft auch in der Ukraine.

Vier große Hilfslieferungen hat Hamburg bisher für die Ukraine organisiert: Material für Krankenhäuser, aber auch Atemschutzmasken, Schutzwesten und Helme. Die Hamburger Feuerwehr schickte zwei Gerätewagen mit medizinischen Behandlungsplätzen sowie Medikamente und Verbandsmaterial. Auch 4 große Schnellbauzelte und 50 Krankentragen waren dabei.

Krisenstab der Innenbehörde koordiniert Hilfe

Koordiniert wird die Hilfe vom Krisenstab der Hamburger Innenbehörde. Die Transporte werden in den meisten Fällen per Bahn geschickt. "Wir dürfen uns nicht an das Leid der Menschen, an die Bilder, die uns jeden Tag aus der Ukraine erreichen, gewöhnen. Hamburg wird auch weiterhin alles tun, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen", sagt Innensenator Andy Grote (SPD). Bald werden weitere Rettungswagen und -geräte in die Ukraine gebracht.

Spenden auch von Unternehmen und Privatpersonen

Auch Hamburger Unternehmen und Privatpersonen spenden für Hilfslieferungen in die Ukraine. Hanseatic Help hat bereits 900 Paletten Sachspenden mit 23 Hilfstransporten organisiert. Am 24. April hatten Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, den "Pakt für Solidarität und Zukunft" zwischen Hamburg und Kiew unterschrieben.

