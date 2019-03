Stand: 27.03.2019 14:10 Uhr

Vier Festnahmen bei Razzia gegen Großfamilie

Bei einer umfangreichen Razzia haben mehr als 500 Ermittler am Mittwochmorgen 13 Objekte in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein durchsucht. Darunter sollen nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen auch Gebäude in Wriedel und Hanstedt 1 (Landkreis Uelzen), Waddeweitz (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und Munster (Heidekreis) gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Männer und eine Frau festgenommen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten mehr als 30.000 Euro Bargeld, Schmuck und einen Bus.

Schaden von mehr 200.000 Euro

Im Visier der Behörden steht eine polnisch-stämmige Großfamilie. Den Mitgliedern wird unter anderem Sozialleistungs- und Versicherungsbetrug, Menschenhandel und das Fälschen von Urkunden vorgeworfen. Der finanzielle Schaden soll nach Angaben eines Polizeisprechers bei mehr als 200.000 Euro liegen. Ziel der Maßnahmen sei es auch gewesen, einen Teil der illegalen Gewinne wieder abzuschöpfen, Beweise zu sichern und Haftbefehle zu vollstrecken.

Beschuldigte sollen Arbeitskräfte ausgebeutet haben

Den Verdächtigen wird unter anderem vorgeworfen, in Polen ihren Namen geändert und dann in Deutschland weitere Sozialleistungen beantragt zu haben. Mitglieder der Großfamilie stehen zudem im Verdacht, verschiedene Versicherungen betrogen zu haben. Dabei sollen sie echte Verkehrsunfälle mehrfach abgerechnet und weitere Unfälle erfunden haben.

Landsleute zum Arbeiten gezwungen

Der Vorwurf des Menschenhandels bezieht sich laut Polizei darauf, dass Arbeitskräfte wie Knechte untergebracht und ausgebeutet worden sein sollen. So soll die Großfamilie polnische Mitbürger gefangen gehalten und zum Arbeiten gezwungen haben. Nach Angaben eines Sprechers wurden bei den Durchsuchungen auch zahlreiche Verdächtige und Zeugen angetroffen, die nun vernommen werden sollen.

