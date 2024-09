Elbe-Hochwasser im Norden: Höchste Pegelstände Mitte der Woche Stand: 21.09.2024 14:24 Uhr Die Hochwasser-Welle nach dem starken Dauerregen in Osteuropa erreicht den Norden - allerdings werden hier die Pegelstände der Elbe nicht als problematisch bewertet. Im schleswig-holsteinischen Lauenburg wird der höchste Pegelstand am Mittwoch erwartet.

von Daniel Sprenger und Sonja Puhl

Das Hochwasser aus den Katastrophengebieten in Österreich, Polen und Tschechien zieht weiter - über Elbe und Oder auch Richtung Norddeutschland. Insbesondere in Brandenburg bereiten sich Behörden und Anwohner auf die Hochwasserwelle der Oder vor.

Der sehr langgestreckte Scheitel des Elbe-Hochwassers passierte am Freitagnachmittag den sächsischen Abschnitt. An allen Messstellen entlang des Flusses sinken die Pegel wieder. In Sachsen-Anhalt wird die Lage weiterhin als ungefährlich eingestuft - trotz steigender Pegelstände.

Schleswig-Holstein: Lauenburg gibt vorsichtige Entwarnung

Die Stadt Lauenburg gibt bereits vorsichtige Entwarnung. Der Höchststand der Elbe werde erst für Mittwoch erwartet und einen Pegelstand von etwa 6,30 Meter erreichen. Ursprünglich war der Scheitel der Flutwelle bereits für Montag angekündigt worden. "Bei diesem Wasserstand rechnen wir nicht mit Problemen", sagte der für den Hochwasserschutz in der Stadt zuständige Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Ordnung, Christian Asboe am Freitag. Für die Unterstadt werde es erst ab einem Wasserstand von 7,50 Metern kritisch, sagte er.

BSH: Erhöhte Wasserstände in Hamburg nicht gravierend

In Geesthacht werde insbesondere das Niedrigwasser auch in der kommenden Woche noch leicht erhöht bleiben, prognostizierte Ludwig Schenk vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Sonnabend im Interview bei NDR Info. Aber der Effekt würde Richtung Hamburg abnehmen und in der Hansestadt kaum zu merken sein, weil die Elbe auf dieser Höhe breiter sei und mehr Wasser aufnehmen könne.

Doch die Wetterlage stelle sich Anfang der Woche um. "Zum Ende der Woche wird die Lage etwas unsicherer, da kann man mit erhöhten Wasserständen rechnen. Aber wie genau die Entwicklung ist, ist jetzt noch nicht absehbar. Aber es sieht momentan noch bis Mitte der Woche eher ruhig aus, was die Wasserstände angeht", sagte Schenk.

Niedersachsen erwartet kein so großes Hochwasser wie etwa 2002

In Niedersachsen beobachten die Deichverbände und der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Lüneburg die Entwicklung aufmerksam. Ein großes Hochwasser wie 2002, 2006 oder 2013 wird auf Basis der jüngsten Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale Elbe für den niedersächsischen Elbe-Abschnitt allerdings aktuell nicht erwartet. Dazu tragen nicht zuletzt einige günstige Begleitumstände bei, hieß es vom NLWKN: "Die Prognose sagt nachlassenden Regen voraus, die Böden sind momentan nicht extrem gesättigt und die Elbe in Niedersachsen hat derzeit niedrige Wasserstände und damit große Kapazitäten für die zu erwartenden Wassermassen.

Backhaus: Aktuell keine Gefahr an der Elbe in MV

"Wir gehen fest davon aus, dass es für Leib und Leben an unserem Elbschlauch keine Gefahren aus heutiger Sicht geben wird", hatte zuvor bereits Umweltminister Till Backhaus (SPD) erklärt). Die Fachleute aus seinem Ministerium gingen davon aus, dass die maximalen Wasserstände in Dömitz voraussichtlich am 24./25. September erreicht werden.

"Dennoch sind wir auf alles vorbereitet und nehmen die Lage sehr ernst", sagte Backhaus. Die Hochwasserschutzanlagen des Landes seien in einem guten und wehrfähigen Zustand. "Tierhalter rufe ich dazu auf, ihre Tiere vorsorglich aus der Gefahrenzone zu bringen", betonte der Minister.

Wetterexperte Böttcher: "Viel mehr Niederschlag durch Klimawandel"

Die äußert ergiebigen Regenfälle sieht Wetterexperte Frank Böttcher im Zusammenhang mit dem Klimawandel. So könne die Atmosphäre mit jedem Grad Temperaturanstieg sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen, sagte er am Mittwoch im NDR Info Interview. In diesem Jahr sei das Mittelmeer um fünf bis sechs Grad wärmer gewesen, was dazu geführt habe, dass die Atmosphäre um die 20 bis 30 Prozent mehr Feuchtigkeit aufgenommen habe. "Wir haben viel mehr Niederschlag bekommen als bei einer vergleichbaren Wetterlage ohne Klimawandel", so Böttchers Fazit zum tagelangen Dauerregen in Osteuropa.

Videos 10 Min Interview mit Frank Böttcher: Höchste Wasserstände am Montag Der Wetterexperte erwartet den Höchststand der Elbe für kommenden Montag im Norden. Problematisch seien die Schadstoffe im Hochwasser. 10 Min

Schadstoffe im Hochwasser ein Problem

Eine Folge der Hochwasserwelle sind Schadstoffe, die mit ihr fortgespült werden. "Das kann tatsächlich auch zum Problem werden", sagte Böttcher. "So kann das kontaminierte Wasser in Gegenden ankommen, wo viele Fische sind." Diese könnten erkranken oder auch großflächig sterben. "Das passiert vor allem dann, wenn es zu Deichbrüchen kommt, also großflächig Gebiete überschwemmt werden, wo das Wasser eigentlich nicht hin soll und wo dann die Schadstoffe eingetragen werden." Das sei bislang aber noch nicht allzu stark passiert, sodass er vorsichtig Entwarnung geben könne.

Fließzeit bis Norddeutschland etwa eine Woche

Die Fließzeit einer Hochwasser-Welle in der Elbe ab der Landesgrenze zu Tschechien bis Niedersachsen beträgt etwa sechs bis sieben Tage. In Deutschland nimmt ab Überschreiten der Alarmstufe 1 an einem Vorhersagepegel die Hochwasservorhersagezentrale Elbe in Magdeburg die Arbeit auf. Aktuelle Informationen können auf dem Länderübergreifenden Hochwasserportal eingesehen werden.

"Jahrhundertflut" 2002 erreichte auch Norddeutschland

Vor dem Elbe-Hochwasser vor 22 Jahren hatte es im Osterzgebirge mehr als 300 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geregnet. Zunächst hatte sich die Flutwelle von Tschechien kommend durch Dresdens Altstadt gewälzt, ehe sie am 21. August 2002 Norddeutschland erreichte - neun Tage nach den heftigen Niederschlägen im Erzgebirge und drei Tage, nachdem für die betroffenen Landkreise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Katastrophenalarm ausgerufen worden war. Hitzacker in Niedersachsen wurde seinerzeit besonders stark von den Wassermassen getroffen. Insgesamt richtete die "Jahrhundertflut" einen Schaden von 11,6 Milliarden Euro an.

