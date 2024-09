Stand: 22.09.2024 11:59 Uhr Schwerer Autounfall in Meppen: Zwei junge Männer sterben

Am Sonntagmorgen ist es in Meppen im Landkreis Emsland zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten gekommen. Der 18-jährige Autofahrer war laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stieß mit einem Baum zusammen. Sowohl der Fahrer als auch der 19-jährige Beifahrer starben demnach vor Ort an ihren Verletzungen. Die Feuerwehr hat der Polizei zufolge beide Personen geborgen. Die Unfallstelle wurde vorübergehend gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min