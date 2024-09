Stand: 22.09.2024 08:00 Uhr Vorpommersche Boddenlandschaft: Woche des Kranichs beginnt

In der Vorpommerschen Boddenlandschaft, also die Region zwischen Darß und Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind wieder tausende Kraniche unterwegs. Sie rasten dort auf ihrem Weg ins Winterquartier. Rund 15.000 Kraniche sind bereits in der Region, sagt der Leiter des NABU-Kranichzentrums in Groß Mohrdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) Günter Nowald. Insgesamt werden es 120.000 Vögel sein. Zum Höhepunkt des Kranichzuges rechnet er mit 60.000 Tieren, die gleichzeitig in der Region zu sehen sein werden. Die Kranichsasion läutet das Kranichzentrum traditionell mit einer Woche des Kranichs ein. Den Auftakt gestaltet Günter Nowald mit einem Vortrag in Groß Mohrdorf, in dem er erklärt, warum Kraniche auch nur Menschen sind. Zum ersten Mal stehe auch Musik auf dem Programm. Die meisten Veranstaltungen sind aber Vogelbeobachtungen und Vorträge, zum Beispiel in Zingst, Barth und Starkow.

Feuchtes Frühjahr war sehr gut für Kraniche

Gefragt nach der Situation beim Kranichnachwuchs hat Günter Nowald zum ersten Mal seit fast zehn Jahren sehr gute Nachrichten: Weil es bis in den Sommer hinein so feucht war, sei dieses Jahr ein sehr gutes Kranichjahr. "Etwa 60 Prozent der Kranichpaare, die wir im Juni besucht haben, hatten Nachkommen. Der Mais ist sehr gut gewachsen hier oben an der Küste und ist auch schon sehr früh geerntet worden. Insofern haben die Kraniche schon seit viele Wochen einen relativ gut gedeckten Tisch", freut sich der Leiter des Kranichzentrums. Auch beim Bau des neuen Erlebniszentrums in der Nähe von Günz (Landkreis Vorpommern-Rügen) gehe es gut voran. Mitte Oktober wird Richtfest gefeiert. Spätestens im Herbst 2025 soll es eröffnen.

