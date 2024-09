67.000 Besucher bei Nacht der Kirchen in Hamburg Stand: 22.09.2024 08:42 Uhr Am Samstagabend haben mehr als 80 christliche Gemeinden ihre Türen für die Nacht der Kirchen in Hamburg geöffnet. Nach Angaben der Organisatoren kamen insgesamt rund 67.000 Besucherinnen und Besucher zu den mehr als 250 Veranstaltungen.

Das Motto in diesem Jahr lautete: "Was glaubst du denn". Es gab Musik, Literatur und Comedy. Auch zu Veranstaltungen über Glaube und Wissenschaft auf dem DESY-Campus kamen viele Besucherinnen und Besucher. "Hamburg hat eine wunderbare Nacht der Kirchen erlebt! Wie schön, dass so viele Menschen der Einladung gefolgt sind und Hamburgs Kirchen als besondere Orte besucht haben. Das Programm war großartig und unglaublich vielfältig", sagte Hauptpastor und Propst Martin Vetter.

Bühne des NDR in der Mönckebergstraße

Das größte ökumenische Kirchenevent Norddeutschlands fand in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Es wurde auf der NDR Bühne in der Mönckebergstraße eröffnet. Unter anderem waren Bischöfin Kirsten Fehrs, Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) und der katholische Erzbischof Stefan Heße dabei. Moderiert wurde der Abend von NDR 90,3 Kulturchef Daniel Kaiser. Es gab Livemusik bis in den späten Abend.

