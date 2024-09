Schwere Verkehrsunfälle in MV: Ein Toter und mehrere Verletzte Stand: 22.09.2024 08:17 Uhr Ein 82-Jähriger hatte beim Einbiegen auf die B321 bei Crivitz ein entgegenkommendes Auto übersehen, es kam zur Kollision. Der Mann kam dabei ums Leben. Bei weiteren Unfällen in Sanitz und Wendorf wurden mehrere Menschen verletzt.

Bei einem Unfall in der Nähe von Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonnabend ein 82-Jähriger ums Leben gekommen. Ein Kleinkind, sein Vater und eine junge Frau wurden verletzt. Wenige Stunden zuvor kollidierten zwei Autos in Sanitz (Landkreis Rostock) miteinander. Vier Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Bereits am Mittag war ein 43-jähriger Mopedfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Wendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) lebensbedrohlich verletzt worden. In allen Fällen kamen Sachverständige der DEKRA zum Einsatz, um die Unfallhergänge zu rekonstruieren.

Tödlicher Unfall bei Crivitz: Tempo wohl falsch eingeschätzt

Bei Crivitz war der 82-jährige Mann im Begriff, gegen 18:45 Uhr kurz vor der Einmündung zum Waldschlößchen mit einem Muldenkipper aus einem Feldweg auf die B321 einzubiegen. Zeitgleich näherte sich über die Bundesstraße aus Richtung Crivitz ein 23-Jähriger mit einer gleichaltrigen Frau und seinem dreijährigen Kind im Auto. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach schätzte der 82-Jährige die Geschwindigkeit des Autos falsch ein - es kam zum Zusammenstoß. Der Mann starb noch am Unfallort. Der 23-jährige Vater, sein Kind und die Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B321 war für die Arbeiten von Polizei und Feuerwehr am Unfallort rund drei Stunden lang voll gesperrt.

Sanitz: Autos gehen nach Zusammenstoß in Flammen auf

Rund zwei Stunden zuvor verlor ein 81-Jähriger auf der Rostocker Straße in Sanitz aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Laut Polizei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, in dem drei Frauen im Alter von 18, 45 und 68 Jahren saßen. Nach dem Zusammenstoß fing das Auto des 81-Jährigen Feuer, das später auch den Wagen der drei Frauen erfasste. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Beteiligten ihre Autos schon verlassen. Ersthelfer versorgten den schwerverletzten 81-Jährigen, der später von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch die drei Frauen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Durch die Rettungs-, Lösch- und Abschlepparbeiten war die B110 in Sanitz für rund vier Stunden voll gesperrt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Wendorf: Mopedfahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Laut Polizei geriet am Samstagmittag ein 43-jähriger Mopedfahrer in der Dorothea-Erxleben-Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw. Warum der Mann die Kontrolle über sein Zweirad verlor, ist noch unklar. Er wurde lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Der 54-jährige Lkw-Fahrer aus Polen blieb unverletzt. Das Moped wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle blieb für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

