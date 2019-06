Stand: 24.06.2019 15:44 Uhr

Sommer im Norden: Erst heiß, dann brütend heiß

Die Hitze hat Norddeutschland zunehmend im Griff: Nach dem sonnigen Wochenende mit erträglichen Temperaturen steigen diese von nun an jeden Tag bis zur Wochenmitte deutlich an. Ursache dafür sind heiße Luftmassen aus der Sahara, die mit Kraft nach Mitteleuropa drängen. "Der Warmluftvorstoß aus dem Süden ist recht markant", sagt Meteorologe Tobias Schaaf vom Deutschen Wetterdienst (DWD) NDR.de. Das führe zu einem ungewöhnlich schnellen Anstieg der Temperaturen.

Das Sahara-Hoch schiebt sich in den kommenden Tagen weiter Richtung Norden. Heute wird es laut Vorhersage auch im Wendland um die 30 Grad warm, in der Grafschaft Bentheim sogar bis zu 33. Während laut DWD-Experte Schaaf in Hamburg die Temperaturen bei 29 Grad liegen, werden auf Fehmarn nur 21 Grad erwartet. "Dort zeigt sich die kühlende Wirkung der Ostsee", sagt Schaaf.

Temperaturen um 35 Grad fast überall im Norden

Ab Dienstag dreht der Sommer dann richtig auf, im ganzen Norden muss mit Temperaturen deutlich über 30 Grad gerechnet werden. In Hamburg können es 34 Grad werden, in Südniedersachsen sogar bis zu 37. Nur an wenigen Stellen in Norddeutschland wird laut DWD die 30-Grad-Marke nicht geknackt, etwa an der dänischen Grenze und der Ostseeküste mit 27 bis 29 Grad sowie Helgoland mit 25.

Am Mittwoch zeigt sich in den meisten Regionen des Nordens ein ähnliches Bild - mit Temperaturen bis zu 36 Grad im Harz etwa. Allerdings wird die Hitze in Teilen Schleswig-Holsteins und Niedersachsens bereits langsam abgedrängt - sodass für Nordfriesland lediglich 22 Grad erwartet werden. Wo es kühler wird, gibt es vereinzelte Wolken, abgesehen davon bleibt es sonnig.

Trotz der Hitze werden keine Gewitter erwartet

Am Donnerstag ist die Hitzewelle erst einmal vorbei: Im hohen Norden fallen die Temperaturen dann auf 20 Grad, in Teilen Niedersachsens sind bis zu 29 möglich. "Es bleibt aber schön und wird an Sonne nicht mangeln", sagt DWD-Experte Tobias Schaaf. Zum Wochenende hin wird es dann voraussichtlich wieder etwas wärmer, allerdings nicht so extrem wie zuvor. Eine Gewitterneigung besteht der Prognose zufolge in all der Zeit nicht.

Wetter lässt Waldbrandgefahr steigen

Die hohen Temperaturen lassen auch die Waldbrandgefahr steigen. Der DWD rechnet beispielsweise in Niedersachsen für die kommende Tagen in der Heideregion mit sehr hoher Brandgefahr. Für die Region um Faßberg (Landkreis Celle) und Uelzen sagen die Meteorologen die höchste Warnstufe 5 voraus. Bereits jetzt gilt dort und bei Soltau und Bergen die Stufe 4.

Um sich vor den Folgen der Hitze zu schützen, sollte man ein paar Dinge beachten. Am wichtigsten: viel Wasser trinken sowie Salz und Mineralien zu sich nehmen, etwa durch Brühe oder Salzgebäck. Generell gilt beim Essen: keine schwere und fette Kost, sondern besser mehrere kleine und leichte Mahlzeiten mit viel Obst, Salat und Gemüse.

Lauwarm duschen statt eiskalt

Linderung verschafft man sich in geschlossenen Räumen zudem, indem man ein nasses Laken vor das Fenster hängt, auch Kleidung sollte nicht zu eng anliegen. Wer die Hitze mit Kälte bekämpfen will, sollte darauf achten, seinen Kreislauf nicht zu überlasten: So können Eis oder kalte Getränke Kopfschmerzen auslösen - und wer mit zu niedriger Temperatur duscht, schwitzt hinterher umso mehr. Besser geeignet zur Erfrischung ist lauwarmes Wasser.

