Hörspiel: "Wellenslag"

Jochen und Werner haben sich gemeinsam ihren Traum von einer Segeljacht erfüllt. Aber auch alte Freundschaften enden oft beim Geld - die Eignergemeinschaft funktioniert nicht mehr. Man wird sich trennen müssen.

Eine letzte gemeinsame Fahrt soll es noch geben, aber nur einer kehrt von ihr zurück.

Sendetermine Freitag, 26. April, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 26. April, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 28. April, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 28. April, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 29. April, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 1. Mai, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Walter Zelinski (geboren 1948 in Elmshorn, gestorben 2019 in Trappenkamp) war Lehrer und Leiter einer Gesamtschule in Schleswig-Holstein und Autor von plattdeutschen Kurzgeschichten und Glossen. Nebenbei arbeitete er als Autor der NDR-Sendereihe "Hör mal 'n beten to".

Mitwirkende

Frank Grupe: Jochen

Dirk Böhling: Werner

Meike Meiners: Karin

Reinhild Köhncke: Marianne

Regie: Rolf Petersen

Produktion: Radio Bremen und NDR 2006

