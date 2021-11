Fritz-Reuter-Literaturpreis geht an Edeltraud Richter Stand: 07.11.2021 15:00 Uhr Den diesjährigen Fritz-Reuter-Literaturpreis erhält die Autorin Edeltraud Richter aus Trittelwitz bei Demmin. Die Auszeichnung wird alljährlich am 7. November verliehen, dem Geburtstag Fritz Reuters.

von Rainer Schobeß

Edeltraud Richter wird geehrt für "Plietschen Kram" - so heißt ihr jüngstes Buch mit dem Untertitel "Plattdütsche Gedichte un Geschichten ut uns Dag". In ihren Reimen - so das Urteil der Jury - werde die Schönheit und der Reichtum der Natur erlebbar. Die Ungereimtheiten des gesellschaftlichen Lebens aber schildere sie in ihren Geschichten. Am liebsten schreibe die Autorin, wenn es düster wird. Dann könne sie sich am besten konzentrieren: "Denn ward ick von nix awlenkt. Ick heff de Erfahrung makt, denn is man mit sien Gedanken up´n Hümpel, miehr as wenn väl üm einen rüm is", sagt Richter.

Auf diese Weise hat die 82-jährige Lehrerin drei Bücher auf Platt veröffentlicht. Darüber hinaus ist sie mit ihren Texten in zahlreichen Sammelbänden vertreten. Das Urteil der Jury des Literaturpreises: "Mit Edeltraud Richter wird eine Autorin geehrt, die aufgrund ihrer steten Nähe zum Niederdeutschen diese Sprache genau kennt und in ihren Texten gekonnt anzuwenden versteht. In ernsten und lustigen Geschichten beschreibt sie, oft mit einem kleinen Augenzwinkern, (uns) Menschen mit allen Freuden und Sorgen des alltäglichen Lebens".

Fritz-Reuter-Literaturpreis: Richter folgt auf Strotdrees

Der Fritz-Reuter-Literaturpreis ist dotiert mit 2000 Euro. Er wird seit 1999 von der Reuterstadt Stavenhagen und dem Fritz-Reuter-Literaturmuseum verliehen. Geehrt wurden unter anderen Johann Dietrich Bellmann, Lisa Milbret, Manfred Brümmer und Anke Ortlieb. Im vergangenen Jahr wurde der Historiker Gisbert Strotdrees für sein Buch "Am Anfang war die Woort" ausgezeichnet.

Der Fritz-Reuter-Literaturpreis ist nicht zu verwechseln mit dem alle zwei Jahre von der Hamburger Carl-Toepfer-Stiftung vergebenen Fritz-Reuter-Preis für besondere Verdienste um die niederdeutsche Sprache.

