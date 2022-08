Stand: 25.08.2022 09:30 Uhr Bäderland maakt Saunen open

Energiekris hen oder her: Vundaag in een Week maakt Bäderland sien Saunen wedder open. De Freebad-Saison geiht denn offiziell toenn, man poor Freebäder blievt liekers noch open. Dat Kaifu- un dat Stadtpark-Bad to 't Bispeel. Warrt dat mit de Energie-Kris noch leger, denn will Bäderland nochmal över siene Plaans nadenken. De bunnswiede Verband Bäder-Allianz - un dor höört Bäderland mit dorto - hett al en Stopenlaan för den Nootfall. // Stand 25.08.2022, Kl. 9:30

