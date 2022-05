Stand: 23.05.2022 09:30 Uhr Riek un arm dörch Corona

Siet dat mit de Corona-Pandemie losgahn is, hebbt de, de an’n meisten hebbt op de Welt noch mehr kregen. Mehr as 40 Perzent bavento, so seggt dat de Hölpsorganisatschoon Oxfam. To de glieke Tiet sünd op de ganze Welt mehr as en Viddelmilliarde Minschen in Gefohr, böös arm to warrn. Wat bi ehre aktuelle Studie rutsuert is, dat will Oxfam hüüt an’n eersten Dag vun’t Weltwirtschopsforum in Davos vörstellen. //Stand 23.05.2022 Kl. 9:30

