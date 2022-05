Stand: 19.05.2022 09:30 Uhr Football

As eersten düütschen Vereen hett Eintracht Frankfurt de Football-Europa League wunnen. De Mannschop hett in Sevilla de Glasgow Rangers mit en 5:4 bi't Ölvenmeterscheten slaan. Vunavend speelt de HSV in de Bunnsliga-Relegatschoon bi Hertha BSC. // Stand 19.05.2022, Kl. 9:30

