Düsse Week: Mehr betahlen för’t Wahnen

Wokeen in Hamborg online en Wahnung söken deit, de betahlt in’n Snitt veerteihn Euro fiefuntwintig den Quadratmeter un dat ahn de Kosten, de blangenbi noch op en tokamen doot. Dormit liggt de Hüür bi ne’e Verdrääg in’n Snitt söss Perzent höger - vergleken mit dat vun een Johr tovör. Dat hebbt Schölers vun dat Gymnasium Ohmoor in Niendörp utklamüstert un Maandag düsse Week vörstellt. Dorför hebbt se sik ok düt Johr dusende Wahnungs-Annoncen ankeken un vergleken.

