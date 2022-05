Stand: 13.05.2022 11:30 Uhr Düsse Week: Perzess wegen Vergewaltigen

Teihn junge Mannslüüd schüllt för nich ganz twee Johr en foffteihn Johr ole Deern in’n Stadtpark vergewaltigt hebben. Siet Dingsdag düsse Week nu staht dejenigen, de dat maakt hebben schüllt bi’t Hamborger Landgericht vör’t Brett. Wieldat se twüschen achtteihn un tweeuntwintig Johr oolt sünd, warrt de Perzess vör de Jugendkamer verhannelt. Tokieken dröövt de Lüüd nich, denn dat is to’n Anfang vun den Perzess glieks utslaten worrn, ok üm de Deern to wohren.

