Stand: 13.05.2022 11:30 Uhr Düsse Week: Perzess wegen Plaan för Anslag

De Sekerheitsbehöörden schüllt in dat verleden Johr en Anslag hier in Hamborg afwennt hebben. Siet Dunnersdag düsse Week steiht de mootmaatliche Attentäter bi dat Hanseatische böverste Landgericht vör’t Brett. So as dat in de Anklaag binnenstahn deit, schall de 21 Johr ole Hamborger den Plaan för en Anslag mit en Nagelbomb, en Handgranaat un en Pistool trecht maakt hebben. Mit Hölp vun en Beamten, de verdeckt in’n Düüstern arbeidt hett, kunn de Keerl aver al vörher fastnahmen warrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 14.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch