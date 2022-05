Stand: 13.05.2022 09:30 Uhr Mehrere grote Polizei-Insätz

De Hamborger Polizei hett güstern Avend un in’e Nacht ornlich wat to doon hatt. Se harrn dor mit mehrere grote Insätz to kriegen: In’n Florapark an’e Schanze geev dat en Klopperee, wo 20 junge Lüüd mit bi ween sünd. Twee vun jüm sünd licht bi wat to Schaden kamen, veer vun jüm hebbt se eerstmal ut’n Verkehr trocken hatt. In’e Swümmhall Inselpark in Willemsborg müssen fief Kinner na’t Krankenhuus hen. Dor harrn welk Reizgas in’e Luft puust. Wokeen dat ween is, weet een aver noch nich. Un in’t Karoviddel hett in’e Nacht en Fro en Keerl daalstaken hatt. Na de Fro warrt noch na söcht. Bi den Keerl geiht dat nu aver nich mehr üm Leven un Dood.

// Stand: 13.05.2022, Kl. 9:30

