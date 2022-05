Stand: 13.05.2022 09:30 Uhr Mehr Froonslüüd in Chef-Etagen

In Hamborgs öffentlichen Ünnernehmens hebbt to wenig Froonslüüd dat Seggen. Dat tominnst finnt de Senaat, dat dat so is un stellt nu ne’e Regeln dorför op’e Been. En Andeel vun 22 Perzent in’e Chef-Etagen weer nich noog. Op lange Sicht schült an’n Enn denn vun de üm un bi 80 Posten, üm de dat gahn deit, de halven vun jüm mit Froonslüüd besett ween. Dorför schüllt de Steden in’e Tokunft so utschreven warrn, dat Froonslüüd sik ehrder ansnackt föhlt. Ok bi Dubbel-Spitzen mit de Mööglichkeit för Teilzeit warrt keken, wat dor gahn deit.

// Stand: 13.05.2022, Kl. 9:30

