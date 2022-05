Stand: 13.05.2022 09:30 Uhr Maleschen bi de Bahn

Wokeen in Hamborg mit de Bahn ünnerwegens is, de mutt mit Maleschen reken. Bi den Brand an’n Bahnhoff Sternschanze hebbt an’n Avend, so as dat utsüht, woll ok‘n poor Kavels wat bi afkregen. Dorüm fallt mehre ICE un IC-Töög ut oder föhrt later. Dat geiht üm de Verbinnen op de Streck Hamborg-Berlin un Hamborg-Hannober. Ok IC-Töög vun Hamborg na Däänmark fallt ut un dat woll noch bet na’n Middag hen.

// Stand: 13.05.2022, Kl. 9:30

