Stand: 12.05.2022 09:30 Uhr Striet wegen Verkehrspolitik

Wegen Corona müssen ok de Afornten vun’e Börgerschop Afstand holen. Aver güstern hett dat Parlament in Hamburg nu dat eerste Mal siet över twee Johr wedder vör Publikum tohoopseten. Dat Thema: de Verkehrspolitik. De CDU beklaag sik över den jümehr Menen na unmööglichen Tostand vun de Straten un hollt de root-gröne Verkehrspolitik in Hamborg dormit denn ok för en Fehlslag. De gröne Verkehrssenater Anjes Tjarks wies blangen anner Saken op den Utbo vun Bus un Bahn hen.

// Stand: 12.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch