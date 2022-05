Stand: 11.05.2022 09:30 Uhr Testplicht an Hamborgs Scholen fallt weg

Nu is se vörbi - de Plicht, sik an Hamborgs Scholen testen to möten. Af tokamen Week mööt Schölerinnen un Schölers keen Coronatest mehr maken. Schoolsenater Ties Rabe hett in‘n Utschuss, de vun’e Börgerschop her tostännig is, seggt, dat de Laag beter worrn is: Dat geev weniger Infekschonen un ok weniger swore Fäll an Corona. Schölers un Schoolmesters köönt sik aver minnstens noch veer Weken laang freewillig sülvst wieder testen.

// Stand: 11.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch