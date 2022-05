Stand: 11.05.2022 09:30 Uhr Weniger Büros un Staus in Hamborg?

In Hamborg warrt in’e Tokunft weniger Büros boot. Dor tominnst rekent Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher mit. He hett en Grundsatz-Reed vör de Hamborger Boweertschop holen un seggt, dat sik vele Minschen wegen Corona dor an wennt harrn, dat se von tohuus ut arbeiden doot. Dorüm geiht Tschentscher dor ok vun ut, dat dat tokünftig weniger Staus geven kunn.

