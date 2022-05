Stand: 10.05.2022 09:30 Uhr De Eer warrt warmer

De Grenz is egens kloor: De Eer dörv blots üm 1,5 Graad warmer warrn vegleken mit de vörindustrielle Tiet. Sünst kann dat en sworen Schaden anrichten, so seggt de Wedderexperten. In en ne’en Klimabericht vun de UNO, dor steiht nu aver binnen, dat de Eer nipp un nau üm düsse 1,5 Graad warmer warrn kunn in de tokamen fief Johren. De, de dat schreven hebbt, de meent, dat mag ween, dat de Spegel vun de See na baven geiht un dat dat op de anner Siet ok mehr Dürren gifft. // Stand 10.05.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch