Stand: 10.05.2022 09:30 Uhr Brand in Alt‘na

In Alt’na hett dat in de Nacht op en Balkon vun en Mehrfamilienhuus brennt. De Grund weer woll en Zigarett, de in en Blomenputt nich richtig utdrückt worrn is. De Füerwehr hett söss Minschen ruthaalt ut dat Huus an’n St. Pauli Fischmarkt. Den Brand, den kunnen se gau löschen. //Stand 09.05.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch