Stand: 09.05.2022 09:30 Uhr Kerstan wedder in’t Krankenhuus

Hamborgs Ümweltsenater Jens Kerstan is al wedder in’t Krankenhuus. De Grönen-Politiker is fullen un hett sik den rechten Ellenbogen broken. Kerstan weer eerst in de Midd vun’n April wedder torüch na sien Arbeid kamen. He müss dree Maanden Paus maken na en Krebs-Operatschoon. // Stand 09.05.2022 Kl. 9:30

