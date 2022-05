Stand: 09.05.2022 09:30 Uhr Harborger Schloss warrt saneert

Dat öllste Boodenkmaal vun Harborg mutt op Schick bröcht warrn: Dat Harborger Schloss. Un dat warrt duppelt soveel kossen as plaant. SPD un Gröne in de Börgerschop, de hebbt dorför een Million Euro bavento praat stellt. De öllsten Deele vun’t Schloss, de dat noch geven deit, de sünd öller as 600 Johr. //Stand 09.05.2022 Kl. 9:30

