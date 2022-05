Stand: 06.05.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Mehr Tiet för Holstenquarteer-Plaans

Woso warrt in dat Holstenquarteer nich boot? Plaant sünd 1.200 Wahnungen - passeert aver is nix. Dingsdag düsse Week is kund worrn, dat dat Bezirksamt in Altna den Investor noch Tiet gifft, wat dat Geld un dat Betahlen angeiht, dor en Plaan natowiesen, de op twee Been stahn deit. Opletzt is de Aktienkurs vun de Adler-Grupp, de in’t slingern kamen is, bannig dull na ünnen gahn. De Stadt lett in’e Twüschentiet nakieken, wat se dat vörmalige Flach vun en Broeree nich villicht ok köpen kann.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 07.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch