Stand: 06.05.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Grote Veranstaltens na Corona-Paus

Nu kunn dat woll wedder losgahn, na de Corona-Paus: Düssen Sommer kunn dat in Hamborg wedder vele grote Veranstaltens geven. De Bezirksversammeln Mitt will tokamen Week glieks över dree grote Events snacken un seggen wat is. Plaant sünd to’n Bispeel de Schlager-Move un de Ümtog to’n Christopher Street Day. Un ok de Harley Days kunn dat wedder geven.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 07.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch