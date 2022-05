Stand: 06.05.2022 09:30 Uhr Arger üm Millionen-Opdrag

De Hamborger Linke snackt vun Filz in’e Finanzbehöörd. Bi en ümstreden Millionen-Opdrag will se noch mehr funnen hebben, wat nich passen dee. Bi de Saak güng dat üm Start-Up-Firmen in‘e Finanzindustrie. Den Opdrag schall dorna to uurdelen woll mit Afsicht de Firma vun en SPD-Parteifründ kregen hebben. De Linken-Afornte David Stoop geiht dorvun ut, dat in düsse Saak gor keen annere Kannidaten en Schangs kriegen schullen.

// Stand: 06.05.2022, Kl. 9:30

