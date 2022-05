Stand: 06.05.2022 09:30 Uhr Maleschen op’e A7

Op’e A7 in Hamborg wart dat wedder mal eng un dat för ganze twee Weken lang. Grund is de ne’e Flüsterasphalt, den de Autobahn twüschen dat Dreeeck Noordwest un Volkspark kriegen schall. Hüüt Avend af Klock negen is de A7 dorüm denn in Richt na Hannober hen dicht. Dat aver eerstmal blots bet morgen fröh. Dormit denn de Lüüd morgen Namiddag na’t Volkspark-Stadion na dat HSV-Speel henkamen köönt.

// Stand: 06.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch