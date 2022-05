Stand: 06.05.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Bet to twintig Graad schüllt dat vundaag warrn. Opstunns sünd dat twölf Graad op’e Veddel. Af middags kaamt denn mehr Wulken dorto, de aver ok ümmer noch ’n beten Platz laten doot för de Sünn. Un morgen kann denn wohrhaftig ok mal en Flaag Regen mit bi ween bi en Mix ut veel Wulken, beten Sünn un üm un bi twintig Graad.

// Stand: 06.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch