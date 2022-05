Stand: 05.05.2022 09:30 Uhr Ne’e Corona-Regeln

In Hamborg gifft dat vun vundaag af an ne’e Corona-Regeln. Wokeen infizeert is, de mutt blots noch fief Daag to Huus blieven un nich mehr teihn. Un an de Hamborger Scholen, dor bruken sik de, de impt sünd oder Corona al hatt hebbt nich mehr testen. Dat harr dat Verwaltensgericht verleden Week so seggt. //Stand 05.05.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch