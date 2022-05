Stand: 05.05.2022 09:30 Uhr Fluchtkorridor ut Mariupol

De ne’e Fluchtkorridor in Mariupol in de Ukraine, de funktschoneert woll. Wat de Ukraine mellt, hebbt Hölpers mehr as 300 Minschen in Sekerheit bröcht. Russland harr künnigt maakt, dat dat ne’e Fluchtkorridore geven schull, vör allen ut dat Stahlwerk rut, wat se belagert hebbt. Dat russ’sche Militär will sik dor bet övermorgen Avend torüchtrekken. //Stand 05.05.2022 Kl. 9:30

