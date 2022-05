Stand: 05.05.2022 09:30 Uhr Eerdgas-Terminaals in Willemshaven

Uk dat hett de Ukraine Krieg mit sik bröcht: Vundaag geiht de Boo vun en Flüssig-Eerdgas-Terminaal in Willemshaven los. Uk Bunnswirtschopsminister Robert Habeck is dorbi. De Grönen-Politiker, de wohrschaut de Düütsche Ümwelthölp dorvör, gegen de ne’en Terminaals to klagen. Dat schullen se nich doon, sä he güstern Avend bi RTL. // Stand 05.05.2022 Kl. 9:30

