Stand: 05.05.2022 09:30 Uhr Füerwehrinsatz in Alt‘na

De Füerwehr müss verleden Nacht in Alt’na anrücken. In en Hotel in de Goethe-Allee, dor güng dat mehrere Schölers böös slecht. De Hölperslüüd hebbt 12 Schölers behannelt, twee müssen in’t Krankenhuus. Mag ween, dat dor en Levensmiddelvergiften achter steken deit. In dat Hotel in Alt’na dor sünd opstunns Gäst ut Scholen ut mehrere Länner ünnerbröcht. //Stand 05.05.2022 Kl. 9:30

