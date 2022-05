Stand: 04.05.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

De Corona-Tahlen in Düütschland gaht wieder torüch. Dat Robert Koch-Institut mellt, dat de Sövendaaginzidenz nu op 592 rünnergahn is. Ok de Tahl vun de Corona-Patienten in de Kliniken is düütlich torüchgahn. Düütschlandwiet liggt noch 1.300 Covid-Patienten op de Intensivstatschonen. De Düütsche Krankenhuussellschop sä, so wenig sünd dat al siet September nich mehr ween. | Stand 4.5.2022 Kl. 9:30

